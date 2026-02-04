Der Mörder in der FamilieJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 134: Der Mörder in der Familie
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Die Kommissare erhalten einen Notruf. Der Sieger eines Boccia-Turniers wird tot aufgefunden. Unter Verdacht stehen seine stärksten Konkurrenten: Der von Neid zerfressene Zweitplatzierte und die missgünstige Dritte. Das Opfer und seine Rivalen hatten kurz vor dem Mord einen heftigen Streit. Doch die Kommissare ermitteln, dass der größte Feind des Toten die eigene Familie ist ...
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