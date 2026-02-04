Gefangen im SexverliesJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 170: Gefangen im Sexverlies
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
In einem vorbeifahrenden Auto macht Kommissar Grass eine folgenschwere Beobachtung: den Hilferuf eines Mädchens! Bei den Ermittlungen kommt heraus, dass das 19-jährige Mädchen vor über einem Jahr von ihren Eltern als vermisst gemeldet wurde. Die heiße Spur führt die Kommissare zur Wohnung eines Komponisten. Dort machen sie eine schreckliche Entdeckung: ein Sexverlies im Keller der Wohnung. Wurde das Mädchen dort monatelang gequält und als Sexsklavin missbraucht?
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