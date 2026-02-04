Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefangen im Sexverlies

SAT.1Staffel 4Folge 170vom 04.02.2026
Gefangen im Sexverlies

Gefangen im SexverliesJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 170: Gefangen im Sexverlies

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

In einem vorbeifahrenden Auto macht Kommissar Grass eine folgenschwere Beobachtung: den Hilferuf eines Mädchens! Bei den Ermittlungen kommt heraus, dass das 19-jährige Mädchen vor über einem Jahr von ihren Eltern als vermisst gemeldet wurde. Die heiße Spur führt die Kommissare zur Wohnung eines Komponisten. Dort machen sie eine schreckliche Entdeckung: ein Sexverlies im Keller der Wohnung. Wurde das Mädchen dort monatelang gequält und als Sexsklavin missbraucht?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen