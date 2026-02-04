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K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesgrüße aus dem Internet

SAT.1Staffel 4Folge 171vom 04.02.2026
Todesgrüße aus dem Internet

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 171: Todesgrüße aus dem Internet

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Der Steuerberater von Michael Naseband wird von einer Beischlafbetrügerin mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und ausgeraubt. Er hat die Täterin in einem Seitensprungportal im Internet kennen gelernt. Ihr Tarnname ist Lady Lust. Bevor die Kommissare hinter die Identität der Frau kommen, schlägt sie ein zweites Mal zu. Dieses Mal stirbt ihr Opfer ...

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