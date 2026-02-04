K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 50: Mörderischer Bürosex
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine erfolgreiche Geschäftsfrau wird brutal ermordet. Sie hatte angeblich ein Verhältnis mit ihrem verheirateten Mitarbeiter - der bestreitet die Affäre, auch die Ehefrau ist von seiner Treue überzeugt. Doch die Kommissare decken ein viel dunkleres Geheimnis des Ehemannes auf: Er hat eine Sex-Affäre mit dem Ehemann seiner toten Chefin!
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