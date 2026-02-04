Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderischer Bürosex

SAT.1Staffel 4Folge 50vom 04.02.2026
Mörderischer Bürosex

Mörderischer BürosexJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 50: Mörderischer Bürosex

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine erfolgreiche Geschäftsfrau wird brutal ermordet. Sie hatte angeblich ein Verhältnis mit ihrem verheirateten Mitarbeiter - der bestreitet die Affäre, auch die Ehefrau ist von seiner Treue überzeugt. Doch die Kommissare decken ein viel dunkleres Geheimnis des Ehemannes auf: Er hat eine Sex-Affäre mit dem Ehemann seiner toten Chefin!

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen