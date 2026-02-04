Kommissar unter BeschussJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: Kommissar unter Beschuss
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Die Kommissare nehmen einen skrupellosen Waffenhändler fest. Als er im Gefangenentransporter an einen sichereren Ort gebracht werden soll, bricht er tot zusammen - doch in der Pathologie wacht der vermeintlich Tote wie durch ein Wunder wieder auf und nimmt den Gerichtsmediziner als Geisel ...
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