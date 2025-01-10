Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zur falschen Zeit am falschen Ort (1)

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 170vom 10.01.2025
Zur falschen Zeit am falschen Ort (1)

Folge 170: Zur falschen Zeit am falschen Ort (1)

22 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12

Ein Mädchen wird vor den Augen seiner Mutter entführt - kurz darauf wird es schwer verletzt gefunden, es wurde von einer Brücke geworfen. Im Krankenhaus gibt es einen erneuten Mordversuch: Ein Scharfschütze schießt auf das Mädchen und verfehlt es nur knapp. Er kommt bei der Flucht ums Leben, doch dann der Schock: Es gibt noch einen weiteren Täter ...

