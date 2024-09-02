Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puls8 HDStaffel 8Folge 27vom 02.09.2024
22 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12

Ein Pilot hängt mit offener Hose tot am Griff eines Fensters seiner Wohnung. Alles deutet auf einen Sexunfall nach Selbststrangulation hin. Nach der Obduktion ist jedoch klar: Es war Mord. Die Spur führt zum Bruder des Toten, der mit dem Kokain, das der Pilot ins Land geschmuggelt hat, gedealt haben soll. Doch er hat ein Alibi für die Tatzeit. Trotzdem scheinen die Drogen das Tatmotiv zu sein. Steckt tatsächlich der eigene Bruder hinter dem grausam inszenierten Tod?

