Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Bankräubers

Puls8 HDStaffel 8Folge 28
Tod eines Bankräubers

Tod eines BankräubersJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 28: Tod eines Bankräubers

23 Min.Ab 12

Die Kommissare Grass und Naseband geraten mitten in einen brutalen Banküberfall. Dabei können sie nicht verhindern, dass der Filialleiter erschossen wird und der Täter mitsamt der Beute fliehen kann. Sie finden heraus, dass der Bankangestellte in den Überfall verstrickt gewesen ist, was wohl sein Todesurteil war. Nur einen Tag nach der Tat wird jedoch die Leiche des flüchtigen Bankräubers gefunden - von der Beute fehlt jede Spur. Hat ein Komplize den Täter erschossen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
Puls8 HD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen