K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Sinfonie des Todes
23 Min.Ab 12
Als ein Toter im Konzertsaal gefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf einen seiner Kollegen. Dem wurde von dem Toten die Stelle weggenommen. Doch auch ein Mord aus Eifersucht kommt in Frage, da der Musiker mit mehreren Frauen ein Verhältnis hatte. Eine der Geliebten war die attraktive Ehefrau des Dirigenten. Wusste er von der Affäre seiner Frau und hat sich zu einem Mord hinreißen lassen?
