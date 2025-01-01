K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 45: Späte Rache
23 Min.Ab 12
Als ein Vergewaltiger brutal niedergestochen wird, bringen die Kommissare schnell in Erfahrung, dass die gesamte Nachbarschaft eine Hetzkampagne gegen den Vorbestraften geführt hat. Zudem kommt bei den Ermittlungen heraus, dass der Mörder eine Frau gewesen sein muss. Die Freundin des Toten gerät ins Visier der Fahnder, da sie ein Motiv hat: Sie wurde von dem Opfer mit HIV infiziert. Doch bevor die Kommissare sie festnehmen können, versucht sie, sich das Leben zu nehmen!
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick