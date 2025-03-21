K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 58: Sport ist Mord
22 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Eine junge Frau wird beim Joggen angegriffen und brutal vergewaltigt. Schnell haben die Kommissare eine Spur, doch der Verdächtige ist ein Diplomatensohn und kann für seine Straftat nicht belangt werden. Alexandra Rietz und Gerrit Grass wollen dem Vergewaltiger eine Falle stellen, aber ihr Plan misslingt. Im K11 liegen daher die Nerven blank. Die Frustration treibt die Kommissare an ihre Grenzen. Können sie noch verhindern, dass der Täter weitere junge Frauen vergewaltigt?
