K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein mörderisches Haus

Staffel 8Folge 60
Ein mörderisches Haus

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 60: Ein mörderisches Haus

23 Min.Ab 12

Die Kommissare werden zu einem seltsamen Tatort in einer Villa gerufen: Es wurde eingebrochen, aber nichts entwendet. Dafür liegt die Leiche des Hausherrn blutüberströmt im Hausflur, weist jedoch keine tödlichen Wunden auf. Bei der Überprüfung der Angehörigen des Toten stoßen die Kommissare auf ein dunkles Geheimnis der Witwe: Sie war bereits mehrfach verheiratet, und alle ihre Ehemänner kamen unter mysteriösen Umständen ums Leben ...

