K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörder wider Willen

Puls8 HDStaffel 8Folge 88vom 13.05.2025
Folge 88: Mörder wider Willen

22 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Mord oder Notwehr? Ein Mann wird überfallen und wehrt sich. Mit bloßen Händen bricht er seinem Angreifer das Genick. Nach der Tat schweigt er und kommt in Haft. Plötzlich taucht eine Wasserleiche auf - die gleiche Handschrift wie beim ersten Toten - glatter Genickbruch. Der Verdächtige spricht weiterhin kein Wort. Mit wem haben es die Kommissare zu tun?

Puls8 HD
