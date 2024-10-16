Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puls8 HDStaffel 8Folge 90vom 16.10.2024
22 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12

Amoklauf in einer Universität: Die Bibliothekarin der Uni setzt den Notruf ab. Sie ist für die Kommissare die einzige Verbindung ins Gebäude. Am Telefon müssen die Ermittler das Massaker machtlos mit anhören. Als sie das Gebäude endlich stürmen können, ist der Amokläufer verschwunden. Er hat eine Spur aus Blut hinterlassen. Die Hetzjagd beginnt. Wird der Täter weitere Unschuldige töten?

