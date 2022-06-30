Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Rettung vom Sternekoch: Frank Rosins größte Herausforderungen

Kabel EinsStaffel 2022Folge 18vom 30.06.2022
Rettung vom Sternekoch: Frank Rosins größte Herausforderungen

Folge 18: Rettung vom Sternekoch: Frank Rosins größte Herausforderungen

49 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12

Seit 20 Jahren hilft Sternekoch Frank Rosin Wirten mit ihren Restaurants aus der Klemme und verschafft ihnen damit oft den ersehnten Erfolg. Doch immer wieder gibt es Fälle, bei denen selbst der Profi an seine Grenzen stößt. Das "K1 Magazin" stellt Rosins fünf größte Herausforderungen der letzten Jahre vor. Und: Rauchfreie Grills im Test / Schimmel-Quesadilla oder Maden-Taco: Die außergewöhnlichsten Spezialitäten Lateinamerikas

