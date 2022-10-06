Wassersport im Herbst: Was geht auch bei kalten Temperaturen?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 32: Wassersport im Herbst: Was geht auch bei kalten Temperaturen?
49 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12
Der Sommer ist zu Ende und mit ihm die Wassersport-Saison? Verschiedene Anbieter beweisen das Gegenteil und bieten Wasserspaß auch in der kalten Jahreszeit! Das "K1 Magazin" testet drei herbsttaugliche Wassersportarten: Wellenreiten, Indoor-Tauchen und E-Foiling. Wie leicht ist es, sie zu erlernen und wieviel kostet der Spaß? Und: Heizen in der Krise: Können Elektrogeräte die Gaskosten effektiv senken? / Mit Chemie oder Saugglocke: Welcher Abflussreiniger ist der beste?
