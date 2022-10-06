Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wassersport im Herbst: Was geht auch bei kalten Temperaturen?

Kabel Eins Staffel 2022 Folge 32 vom 06.10.2022
Wassersport im Herbst: Was geht auch bei kalten Temperaturen?

Folge 32: Wassersport im Herbst: Was geht auch bei kalten Temperaturen?

49 Min. Folge vom 06.10.2022 Ab 12

Der Sommer ist zu Ende und mit ihm die Wassersport-Saison? Verschiedene Anbieter beweisen das Gegenteil und bieten Wasserspaß auch in der kalten Jahreszeit! Das "K1 Magazin" testet drei herbsttaugliche Wassersportarten: Wellenreiten, Indoor-Tauchen und E-Foiling. Wie leicht ist es, sie zu erlernen und wieviel kostet der Spaß? Und: Heizen in der Krise: Können Elektrogeräte die Gaskosten effektiv senken? / Mit Chemie oder Saugglocke: Welcher Abflussreiniger ist der beste?

