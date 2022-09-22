Thema u. a.: Spaß und Action in Indoor-Funparks!Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 30: Thema u. a.: Spaß und Action in Indoor-Funparks!
46 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12
An schmuddeligen Herbsttagen werden viele Aktivitäten im Freien ungemütlich. Stattdessen ist drinnen Spaß und Action angesagt. Das bieten Indoor-Funparks, wo sich Klein und Groß so richtig austoben können. Doch welche Attraktionen erwarten dort die Besucher, für wen sind sie geeignet, und wie viel kosten sie? Für das "K1 Magazin" testen drei Familien je einen Indoor-Funpark im Norden, Westen und Süden von Deutschland. Und: Die fünf spektakulärsten Lost Places in Deutschland
