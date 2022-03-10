Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Kabel EinsStaffel 2022Folge 6vom 10.03.2022
49 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12

Vom Waschmaschinenmonteur bis zum Schädlingsbekämpfer - Peter Giesel trifft in seiner Sendung "Achtung Abzocke" immer wieder auf unseriöse Handwerker und Dienstleister. Bei seinen Tests mit versteckter Kamera deckt er oft dubioses Verhalten auf: Anbieter, die nicht sorgfältig arbeiten oder ihre Kunden mit schlechter Qualität und überhöhten Preisen über den Tisch ziehen. Im "K1 Magazin" kommentiert er seine härtesten Fälle. Und: E-Auto gegen Benziner - wer überzeugt im Test?

