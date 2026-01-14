Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K3

Das Geisterschiff

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Das Geisterschiff

Das GeisterschiffJetzt kostenlos streamen

K3

Folge 11: Das Geisterschiff

12 Min.Folge vom 14.01.2026

K3 wird für ein Konzert auf einem Schiff engagiert. Doch zum Schrecken der Mädchen handelt es sich um ein Geisterschiff. Der Captain ist ein großer Fan von K3 und hat die Mädchen für alle Ewigkeit gebucht. Ein Vertragspunkt, den Maxine übersehen hat. Von den Mädchen wird verlangt, fröhliche Songs zu singen. Ihre einzige Chance von Bord zu kommen, wäre daher etwas Dramatisches. Da hat X eine zündende Idee.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K3
Studio 100 Kids
K3

K3

Alle 1 Staffeln und Folgen