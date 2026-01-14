Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 19vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026

Der Milliardär Mr. Carson hat Geburtstag und wünscht sich, dass die K3-Girls bei ihm singen. Doch als auf der Party sein geliebter Kater Fluffy verschwindet, ist an Singen nicht mehr zu denken. Er setzt eine Million als Belohnung für den Finder aus. Ist der kleine Fluffy etwa entführt worden ?

Studio 100 International
