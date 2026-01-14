K3
Folge 4: Der Superfan
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 soll beim Elch-Festival auftreten. Doch unterwegs hat die Band mal wieder eine Reifenpanne. Sie landen in einem Hotel, das von Katie geführt wird. Sie ist ein großer Fan von K3. Als Kim und Kate am nächsten Tag aufwachen, ist Kylie verschwunden. Sie ruft die Band an und sagt, dass sie nicht mehr mitmachen will. An ihrer Stelle soll Katie auftreten. Und die ist sofort dazu bereit. Leider müssen die Mädchen feststellen, dass Kylie entführt wurde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick