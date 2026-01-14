Mission: Streng geheim!Jetzt kostenlos streamen
K3
Folge 8: Mission: Streng geheim!
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Als die drei Mädchen morgens erwachen, ist X nicht mehr da. Sie können sich sein Verschwinden nicht erklären. Sie wissen nicht, dass X von seiner ehemaligen Kollegin Z entführt wurde. Z hat erfahren, dass K3 beim Weltkongress auftritt und will nun wissen, wo dieser Kongress stattfindet. Sie hat jedoch nicht mit der Cleverness der Mädchen gerechnet, die alles dafür tun, um X zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick