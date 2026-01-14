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K3

Voll auf der Rolle

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 6vom 14.01.2026
Voll auf der Rolle

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K3

Folge 6: Voll auf der Rolle

12 Min.Folge vom 14.01.2026

K3 soll auf einem Skate-Wettbewerb ein Konzert geben. Kate denkt daran zurück, wie sie vor ein paar Jahren beim Skaten Dee Dee traf, für den sie damals sehr schwärmte. Doch als sie stürzte, lachte er sie aus. Auch er nimmt an dem Wettbewerb teil. Bei dem Wettbewerb geht einiges schief. Und es stellt sich heraus, dass es sich um Sabotage handelt.

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