K3

Schweinchen in der Luft

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Folge 12: Schweinchen in der Luft

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Der nächste Auftritt findet in Paris statt. Kim und Kate freuen sich auf den Flug in der ersten Klasse. Kylie nicht. Sie möchte lieber im U-Boot nach Paris fahren, als in ein Flugzeug zu steigen. Trotzdem lässt sie sich zu dem Flug überreden. Auch John Peter ist an Bord. Er hat seine neueste Erfindung dabei. Schweinefutter, das bewirkt, dass die Würstchen schon vorgewürzt sind. Dummerweise bewirkt es aber auch, dass man sich in ein Schwein verwandelt, wenn man damit in Berührung kommt. Diese Mixtur sorgt für Stimmung an Bord.

Studio 100 Kids
