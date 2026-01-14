Schweinchen in der LuftJetzt kostenlos streamen
K3
Folge 12: Schweinchen in der Luft
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Der nächste Auftritt findet in Paris statt. Kim und Kate freuen sich auf den Flug in der ersten Klasse. Kylie nicht. Sie möchte lieber im U-Boot nach Paris fahren, als in ein Flugzeug zu steigen. Trotzdem lässt sie sich zu dem Flug überreden. Auch John Peter ist an Bord. Er hat seine neueste Erfindung dabei. Schweinefutter, das bewirkt, dass die Würstchen schon vorgewürzt sind. Dummerweise bewirkt es aber auch, dass man sich in ein Schwein verwandelt, wenn man damit in Berührung kommt. Diese Mixtur sorgt für Stimmung an Bord.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick