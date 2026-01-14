K3
Folge 14: K3 gegen K3
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Die Mädchen verstehen die Welt nicht mehr. Ihre Tour wurde abgesagt, weil sie im Netzt angeblich über ihre Fans gelästert haben sollen. Es kann sich nur um Sabotage handeln. Und schuld daran sind die Girls von Mixed Tapes. Kate hat einen treffsicheren Plan, die Konkurrentinnen zu entlarven. Eine große Hilfe dabei ist Pamela. Ein treuer Fan von K3.
