Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 24vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026

Die Girls freuen sich auf ihr Konzert auf der Jacht von Mr. Carson. Kylie hat wie immer ihr K-Bärchen dabei. Bob weiß, wie sehr sie an dem Teddy hängt. Diese Liebe zu ihrem Schmusetier nutzt er aus, indem er sie erpresst. Er will offiziell ihr Freund sein, damit er auch in den Genuss des Ruhms kommt. Kylie ist völlig verzweifelt, doch Kate und Kim lassen sie nicht im Stich.

