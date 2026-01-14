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K3

Pop-Prinzessin

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 34vom 14.01.2026
Pop-Prinzessin

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K3

Folge 34: Pop-Prinzessin

12 Min.Folge vom 14.01.2026

K3 werden in einen japanischen Palast gerufen. Sie sollen dort zum 15. Geburtstag und zur Krönung der Prinzessin Masako ein Konzert geben. Eingewiesen werden sie vom Premierminister. Der zeigt ihnen auch den Ring der „Ewigwährenden Rose“, der zur Herrschaft des Landes berechtigt. Doch plötzlich werden die Mädchen des Diebstahls bezichtigt. Denn in kurzer Zeit ist das wertvolle Stück verschwunden.

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