Kylie und der DschungelJetzt kostenlos streamen
K3
Folge 36: Kylie und der Dschungel
Zusammen mit 2D bricht K3 zu einem neuen Abenteuer im kongolesischen Dschungel auf. Als X versucht einem Äffchen auszuweichen, setzt er den K4 gegen einen Baum. X und Dwayne machen sich auf den Weg, um Hilfe zu holen, doch währenddessen fällt Kylie eine Kokosnuss auf den Kopf. Nun hält sie sich selbst für ein Äffchen! Als sie zwischen den Bäumen verschwindet, begeben sich Kate, Kim und Dee-Dee auf die Suche nach ihr. Sie entdecken sie inmitten einer Affenhorde und in Gesellschaft eines mysteriösen Jungen namens Kowgli. Da sie noch immer glaubt, dass sie ein Affe ist, weigert sich Kylie mit den Mädchen mitzukommen, um sich auf ihr Konzert vorzubereiten. Können Kate und Kim sie wieder daran erinnern, wer sie wirklich ist? Oder bleibt Kylie für immer so affig?
