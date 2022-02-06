KitchenCase
Folge 1: Torsten in Effretikon
16 Min.Folge vom 06.02.2022Ab 6
Zum Staffelauftakt wird Torsten in Effretikon bei Chris und Mike erwartet! 2 Brüder, 2 Pianos, 4 Hände, 30 Jahre, 1 Leidenschaft: Boogie Woogie in Perfektion! 30 Jahre Musiker-Karriere und dazu gleichzeitig das zehnjährige Jubiläum ihrer Eventlocation. Wenn das kein Grund ist, ein exquisites Menü zuzubereiten. Ob die beiden Brüder auch beim Kochen so virtuos sind wie auf ihrer Klaviatur, wird Torsten bestimmt herausfinden. Wir wünschen wie immer viel Vergnügen und en Guetä!
