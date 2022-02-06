Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Torsten in Effretikon

SAT.1Staffel 13Folge 1vom 06.02.2022
Torsten in Effretikon

Torsten in EffretikonJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 1: Torsten in Effretikon

16 Min.Folge vom 06.02.2022Ab 6

Zum Staffelauftakt wird Torsten in Effretikon bei Chris und Mike erwartet! 2 Brüder, 2 Pianos, 4 Hände, 30 Jahre, 1 Leidenschaft: Boogie Woogie in Perfektion! 30 Jahre Musiker-Karriere und dazu gleichzeitig das zehnjährige Jubiläum ihrer Eventlocation. Wenn das kein Grund ist, ein exquisites Menü zuzubereiten. Ob die beiden Brüder auch beim Kochen so virtuos sind wie auf ihrer Klaviatur, wird Torsten bestimmt herausfinden. Wir wünschen wie immer viel Vergnügen und en Guetä!

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen