Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Überraschungsmenü mit Torsten

SAT.1Staffel 13Folge 7vom 20.03.2022
Überraschungsmenü mit Torsten

Überraschungsmenü mit TorstenJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 7: Überraschungsmenü mit Torsten

16 Min.Folge vom 20.03.2022Ab 6

Gourmetkoch Torsten Götz besucht mit seinem KitchenCase - einer mobilen Küche - verschiedenste Orte und trifft dort auf spannende Menschen und ihre Geschichten. Ob Bühne, Werkstätte, unter freiem Himmel oder einfach in einem Büro - Torsten nimmt jede Gelegenheit war, die schnelle und gesunde Küche zu zelebrieren und mit seinen Köch:innen vor Ort über ihren Alltag, ihre Passion und ihr Leben zu reden und dabei ab und an nachzuwürzen!

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen