SAT.1Staffel 13Folge 8vom 27.03.2022
Folge 8: Ein Highlight-Menü

16 Min.Folge vom 27.03.2022Ab 6

Gourmetkoch Torsten Götz besucht mit seinem KitchenCase - einer mobilen Küche - verschiedenste Orte und trifft dort auf spannende Menschen und ihre Geschichten. Ob Bühne, Werkstätte, unter freiem Himmel oder einfach in einem Büro - Torsten nimmt jede Gelegenheit war, die schnelle und gesunde Küche zu zelebrieren und mit seinen Köch:innen vor Ort über ihren Alltag, ihre Passion und ihr Leben zu reden und dabei ab und an nachzuwürzen!

