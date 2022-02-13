Zu Besuch im Lungenfachzentrum AathaJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Zu Besuch im Lungenfachzentrum Aatha
16 Min.Folge vom 13.02.2022Ab 6
Jeannine Fiechter möchte ihr Team im Lungenfachzentrum Aathal mit einem Mittagessen überraschen. Vor knapp zwei Jahren hat dieses geöffnet und behandelt Lungen- sowie Schlafstörungen und bietet auch Tauch- und Höhenmedizin an. Da lässt sich Torsten nicht lange bitten, denn so erfährt der weitgereiste Gourmetkoch, was er gegen seinen Jetlag tun kann. Wir wünschen wie immer viel Vergnügen und en Guetä!
