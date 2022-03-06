Kochen im GenerationenhausJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 5: Kochen im Generationenhaus
16 Min.Folge vom 06.03.2022Ab 6
Torsten wird von Chiara ins "Silver Ox" gerufen - ein Generationen-Haus, in dem Jungunternehmer:innen und Startups auf das Know-How von erfahrenen "Silvers" aus verschiedenen Bereichen zurückgreifen können. Chiara beschäftigt sich mit einem Projekt, das den Weg von Textilien zurückverfolgen lässt. Doch so ein Projekt macht Hunger und auch hier machen die erfahrenen "Silvers" gerne mit und bringen ihre Erfahrung ein! Seht selbst und wir wünschen wie immer en Guetä!
