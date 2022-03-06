Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Kochen im Generationenhaus

SAT.1Staffel 13Folge 5vom 06.03.2022
Kochen im Generationenhaus

Kochen im GenerationenhausJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 5: Kochen im Generationenhaus

16 Min.Folge vom 06.03.2022Ab 6

Torsten wird von Chiara ins "Silver Ox" gerufen - ein Generationen-Haus, in dem Jungunternehmer:innen und Startups auf das Know-How von erfahrenen "Silvers" aus verschiedenen Bereichen zurückgreifen können. Chiara beschäftigt sich mit einem Projekt, das den Weg von Textilien zurückverfolgen lässt. Doch so ein Projekt macht Hunger und auch hier machen die erfahrenen "Silvers" gerne mit und bringen ihre Erfahrung ein! Seht selbst und wir wünschen wie immer en Guetä!

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen