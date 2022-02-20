Foodworkshop mit TorstenJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 3: Foodworkshop mit Torsten
16 Min.Folge vom 20.02.2022Ab 6
Heute ist Torsten von Jürg Burkhardt ins legendäre X-Tra zu einem Foodworkshop eingeladen worden. Zusammen mit Torsten wird mitten auf der Bühne des X-Tra's gekocht. Dort wo sich schon Eminem, Iggy Pop, Slash, Kanye West, uvm. die Klinke in die Hand gaben, bevor sie die ganz großen Arenas dieser Welt bespielten. Auch das heutige Menü hat großes Potenzial, ganz groß rauszukommen. Wir wünschen wie immer viel Vergnügen und en Guetä!
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick