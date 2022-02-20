Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Foodworkshop mit Torsten

SAT.1Staffel 13Folge 3vom 20.02.2022
Foodworkshop mit Torsten

Foodworkshop mit TorstenJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 3: Foodworkshop mit Torsten

16 Min.Folge vom 20.02.2022Ab 6

Heute ist Torsten von Jürg Burkhardt ins legendäre X-Tra zu einem Foodworkshop eingeladen worden. Zusammen mit Torsten wird mitten auf der Bühne des X-Tra's gekocht. Dort wo sich schon Eminem, Iggy Pop, Slash, Kanye West, uvm. die Klinke in die Hand gaben, bevor sie die ganz großen Arenas dieser Welt bespielten. Auch das heutige Menü hat großes Potenzial, ganz groß rauszukommen. Wir wünschen wie immer viel Vergnügen und en Guetä!

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen