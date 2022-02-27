Zum Inhalt springenBarrierefrei
KitchenCase

Das Menü für die Kult-Bauchredner

SAT.1Staffel 13Folge 4vom 27.02.2022
Das Menü für die Kult-Bauchredner

Folge 4: Das Menü für die Kult-Bauchredner

16 Min.Folge vom 27.02.2022Ab 6

Zu seiner 100. Sendung wird Torsten vom Kult-Bauchredner Kliby und seiner Puppe Caroline überrascht! Problem: Die beiden können nach eigener Aussage nicht kochen. Unter Torstens Anleitung zaubern die drei aber schnell ein leckeres Menü, so wie sich das für KitchenCase gehört. Ob die Speisen gelungen sind, Caroline ihre Hausaufgaben gemacht hat und wie Kliby & Caroline Torsten noch fast zu Tränen rühren, sehen wir in dieser Folge. Wir wünschen viel Vergnügen und en Guetä!

SAT.1
