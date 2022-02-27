Das Menü für die Kult-BauchrednerJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 4: Das Menü für die Kult-Bauchredner
16 Min.Folge vom 27.02.2022Ab 6
Zu seiner 100. Sendung wird Torsten vom Kult-Bauchredner Kliby und seiner Puppe Caroline überrascht! Problem: Die beiden können nach eigener Aussage nicht kochen. Unter Torstens Anleitung zaubern die drei aber schnell ein leckeres Menü, so wie sich das für KitchenCase gehört. Ob die Speisen gelungen sind, Caroline ihre Hausaufgaben gemacht hat und wie Kliby & Caroline Torsten noch fast zu Tränen rühren, sehen wir in dieser Folge. Wir wünschen viel Vergnügen und en Guetä!
