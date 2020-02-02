Torsten zur kulinarischen Rettung in der FasnachtzeitJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 1: Torsten zur kulinarischen Rettung in der Fasnachtzeit
16 Min.Folge vom 02.02.2020Ab 6
Zum Auftakt der 9. Staffel von KitchenCase wird's laut und bunt! Torsten wird zur "Guggenmusik Reppischfäger" gerufen. Sie haben in der Fasnachtszeit sehr viele Auftritte und kriegen jeweils nur Bratwürste oder Kebab. Das muss sich ändern, sagten sie sich, und haben das KitchenCase gerufen! Was sie wohl nun heute kochen werden? Und was dies mit Schottland zu tun hat? Seht selbst und wie immer: En Guetä!
