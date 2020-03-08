Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frühlingsgefühle: Torsten in der Gartenbaufirma

SAT.1Staffel 9Folge 6vom 08.03.2020
Frühlingsgefühle: Torsten in der Gartenbaufirma

Folge 6: Frühlingsgefühle: Torsten in der Gartenbaufirma

16 Min.Folge vom 08.03.2020Ab 6

Knapp vor dem Frühjahrsstart wird Torsten und sein KitchenCase zu einer Gartenbaufirma gerufen. Das Wetter an diesem Tag lädt nicht gerade zum Kochen im Freien ein, aber das Menü wird frühlingshaft und sehr bunt. Und ein Hauch Kuba schwingt auch noch mit! Nicht alle Gärtner sind mit dem Kochen vertraut, aber sie knien sich rein und geben ihr Bestes! Wie es zum Schluss schmeckt? Seht selbst .. und wie immer: en Guetä!

