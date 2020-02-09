Zu Besuch bei der Firma Nexgen: Gesundes Essen muss her!Jetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 2: Zu Besuch bei der Firma Nexgen: Gesundes Essen muss her!
16 Min.Folge vom 09.02.2020Ab 6
Torsten ist wie gewöhnlich beim Einkaufen, als er von einem Servicemitarbeiter bei der Kasse angesprochen wird. Es dauert nicht lange und schon hat er den nächsten Auftrag bei der Firma Nexgen. Diese kümmert sich seit über 20 Jahren für Kassen- und Waagensysteme und bereitet den Detailhandel auf die Digitalisierung vor. Nur kümmern sie sich nicht so um gesundes Essen. Ein Fall für Torsten und sein KitchenCase! Seht selbst und wie immer: En Guetä!
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick