Ab zum Arzt: Torsten in Reinach
KitchenCase
Folge 4: Ab zum Arzt: Torsten in Reinach
16 Min.Folge vom 23.02.2020Ab 6
Torsten muss zum Arzt! Aber keine Angst, ihm geht es gut, er wird ins Zentrum für Orthopädie und Chirurgie in Reinach gerufen. Denn so gesund ernähren sich die dortigen Ärzte und MPAs auch nicht. Mal schauen, ob Torsten von ihnen in puncto Schneidetechnik etwas lernen kann. Im Handumdrehen wird die Arztpraxis komplett zum Kochstudio umgebaut und Torsten ist auf einmal kulinarischer Chefarzt! En Guetä!
