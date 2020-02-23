Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Ab zum Arzt: Torsten in Reinach

SAT.1Staffel 9Folge 4vom 23.02.2020
Ab zum Arzt: Torsten in Reinach

Ab zum Arzt: Torsten in ReinachJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 4: Ab zum Arzt: Torsten in Reinach

16 Min.Folge vom 23.02.2020Ab 6

Torsten muss zum Arzt! Aber keine Angst, ihm geht es gut, er wird ins Zentrum für Orthopädie und Chirurgie in Reinach gerufen. Denn so gesund ernähren sich die dortigen Ärzte und MPAs auch nicht. Mal schauen, ob Torsten von ihnen in puncto Schneidetechnik etwas lernen kann. Im Handumdrehen wird die Arztpraxis komplett zum Kochstudio umgebaut und Torsten ist auf einmal kulinarischer Chefarzt! En Guetä!

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen