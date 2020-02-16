Es wird sportlich: Torsten zu Besuch im "Step 14" in SchaffhausenJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 3: Es wird sportlich: Torsten zu Besuch im "Step 14" in Schaffhausen
16 Min.Folge vom 16.02.2020Ab 6
Heute wird's sportlich: Torsten wird nach Schaffhausen zu "Step 14", das Studio für Tanz und Fitness, gerufen! Ob Ballett, Hiphop, Jazzdance oder Workout, hier kann man sich bewegen und Spaß haben. Und nun kommt Torsten und sein KitchenCase und zaubert noch ein leichtes und gesundes Essen für die Damen. Ob er dabei auch etwas fitter wird? Seht selbst und wie immer: En Guetä!
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