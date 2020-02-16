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KitchenCase

Es wird sportlich: Torsten zu Besuch im "Step 14" in Schaffhausen

SAT.1Staffel 9Folge 3vom 16.02.2020
Es wird sportlich: Torsten zu Besuch im "Step 14" in Schaffhausen

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Folge 3: Es wird sportlich: Torsten zu Besuch im "Step 14" in Schaffhausen

16 Min.Folge vom 16.02.2020Ab 6

Heute wird's sportlich: Torsten wird nach Schaffhausen zu "Step 14", das Studio für Tanz und Fitness, gerufen! Ob Ballett, Hiphop, Jazzdance oder Workout, hier kann man sich bewegen und Spaß haben. Und nun kommt Torsten und sein KitchenCase und zaubert noch ein leichtes und gesundes Essen für die Damen. Ob er dabei auch etwas fitter wird? Seht selbst und wie immer: En Guetä!

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