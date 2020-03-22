Waidmannsdank: Die Jagdhütte ruft!Jetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 8: Waidmannsdank: Die Jagdhütte ruft!
16 Min.Folge vom 22.03.2020Ab 6
Zum Abschluss der 9. Staffel erhält Torsten den Anruf vom Jägerverein Toggenburg. Waidmannsdank! Mit Jägern in einer echten Jagdhütte ein schmackhaftes Menü zubereiten und gleichzeitig sehen, dass Jagd nicht gleich Jagd ist und einem sehr traditionellen Ablauf folgt. Im Auftrag von Kanton und Gemeinden achten die Jäger darauf, dass es dem Wild in der Region gut geht und alles in Balance ist. In Balance werden auch die Geschmäcker in Torstens heutigem Menü sein!
