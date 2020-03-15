Der Abschluss des "Öpfu mit Herz"-Chutney-ProjektsJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 7: Der Abschluss des "Öpfu mit Herz"-Chutney-Projekts
16 Min.Folge vom 15.03.2020Ab 6
Beim Abschluss des "Öpfu mit Herz"-Chutney-Projekts, erreicht Torsten der Anruf von Sara, die eine Kinderhilfsorganisation gegründet hatte, um syrische Familien und vor allem Kindern zu helfen. Da lässt sich Torsten nicht zweimal bitten und fährt mit einem syrischen Menü nach Pratteln! Wie es wird? Seht selbst ... und en Guätä!
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