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KitchenCase

Der Abschluss des "Öpfu mit Herz"-Chutney-Projekts

SAT.1Staffel 9Folge 7vom 15.03.2020
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Folge 7: Der Abschluss des "Öpfu mit Herz"-Chutney-Projekts

16 Min.Folge vom 15.03.2020Ab 6

Beim Abschluss des "Öpfu mit Herz"-Chutney-Projekts, erreicht Torsten der Anruf von Sara, die eine Kinderhilfsorganisation gegründet hatte, um syrische Familien und vor allem Kindern zu helfen. Da lässt sich Torsten nicht zweimal bitten und fährt mit einem syrischen Menü nach Pratteln! Wie es wird? Seht selbst ... und en Guätä!

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