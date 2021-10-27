Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 13: Tausend Papas
24 Min.Folge vom 27.10.2021Ab 12
Ein sechsjähriges Mädchen umarmt plötzlich fremde Männer und nennt diese "Papa". Die Mutter verzweifelt an dem extrem gefährlichen Verhalten des Kindes ... - Die 15-jährige Clara ist sich sicher, schwanger zu sein und die Symptome deuten auch darauf hin. Aber die körperliche Untersuchung zeigt deutlich, dass Clara nicht schwanger, sondern nur scheinschwanger ist. Doch was löst die Symptome bei ihr aus?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick