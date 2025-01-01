Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Die Insektenkönigin

SAT.1
Staffel 3
Folge 4
Die Insektenkönigin

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 4: Die Insektenkönigin

23 Min.
Ab 12

Mutter Katy ist geschockt, als sich ihre einst vernünftige Tochter Sarah (16) bei immer gefährlicheren Challenges selbst filmt. Tut die Musterschülerin dies, weil sie in zweifelhafte Kreise geraten ist? Und: Ein neunjähriges Mädchen nässt plötzlich regelmäßig ein. Außerdem lassen die schulischen Leistungen stark nach. Hat das Mädchen den Tod des geliebten Familienkaters nicht verkraftet und entwickelt nach der Anschaffung einer neuen Katze nun neue Verlustangst?

