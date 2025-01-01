Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Die Putzteufelin

SAT.1Staffel 3Folge 5
Die Putzteufelin

Die PutzteufelinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 5: Die Putzteufelin

23 Min.Ab 12

Eine Sechsjährige mutiert zum Putzteufel. Sogar nachts reinigt die Kleine das Elternhaus - und das, obwohl Mama alles sehr sauber hält. Leidet sie unter Putzzwang? Außerdem: Ein Mädchen wird zur Dauer-Gamerin und kapselt sich ab. Ihre besorgte Mutter fürchtet, dass ihr Kind langsam, aber sicher in die Videospielsucht abrutscht. Sucht die leistungsschwache Schülerin Selbstbestätigung im Netz, weil ihr Bruder gute Noten schreibt? Kann die Familienhelferin das Mädchen retten?

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

