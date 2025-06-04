Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Friede sei mit dir

SAT.1Staffel 3Folge 10
Friede sei mit dir

Friede sei mit dirJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 10: Friede sei mit dir

23 Min.Ab 12

Eine Achtjährige erleidet kurz vor ihrer Kommunion eine Panikattacke. Warum bereitet ihr der Segen Gottes so große Angst und was haben ihre Eltern damit zu tun? Außerdem: Eine Elfjährige will plötzlich im Bett ihrer Mutter und ihres Stiefvaters schlafen. Sie drängelt sich ständig zwischen beide. Sieht sie sich etwa als Konkurrentin ihrer Mutter und ist heimlich in deren neuen Freund verliebt? Oder steckt eine tiefgründige Angst hinter dem Verhalten?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen