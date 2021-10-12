Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Stand by me

SAT.1Staffel 3Folge 17vom 12.10.2021
23 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 12

Als eine frischgebackene Mutter beginnt, sich vor lauter Stress die Lippen blutig zu beißen, ist selbst der Vater überrascht. Zerbricht sie an dem Druck, ihrer neuen Rolle nicht gerecht zu werden? Und: Ein Zwölfjähriger besetzt jeden Tag stundenlang das einzige Badezimmer im Haushalt ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner Familie zu nehmen. Entdeckt er seine Sexualität und seinen Körper? Oder steckt mehr dahinter?

SAT.1
