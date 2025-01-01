Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Schere, Stein, Baum

SAT.1Staffel 3Folge 16
Folge 16: Schere, Stein, Baum

24 Min.Ab 12

Ein kleiner Junge trägt seit Wochen das gleiche T-Shirt und weigert sich mit Händen und Füßen, es auszuziehen! Was löst sein Verhalten aus? - Ein 15-jähriges Mädchen erleidet in vollkommen harmlosen Alltagssituationen Panikattacken. In der Klinik kann keine medizinische Ursache dafür gefunden werden. Macht sich der Teenager so große Sorgen um die Gesundheit seines Opas? Oder was bedrückt die Heranwachsende?

