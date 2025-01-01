Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 7
Folge 7: Lotta Leben

23 Min.Ab 12

Bei einem 15-jährigen Mädchen wurde Diabetes diagnostiziert. Trotz der Ernsthaftigkeit ihrer Krankheit verfällt sie in "Fressflashs". Nimmt sie ihre Erkrankung nicht ernst? Und: Ein neunjähriger Junge läuft nachmittags und abends vor seinem Haus auf und ab. Dabei spielt er auf seiner Blockflöte. Welche seelische Not treibt das Kind an, dass es sogar nachts nicht mehr schlafen kann?

