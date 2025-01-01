Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 24: Deine Augen
23 Min.Ab 12
Lea (14) muss in die Notaufnahme gestützt werden. Sie hat sich ihre Augen mit einem Holzbuntstift geschminkt, hat nun Schmerzen und kann kaum sehen. Versucht Lea etwa in die Fantasiewelt der Manga-Szene zu flüchten? Und: Riesiges Fernweh? Der sechsjährige Paul hat nur noch eine Sache im Sinn: Mit einer selbstgebauten Rakete will er zum Mond reisen. Sehr zum Unmut seiner Eltern, da Pauls Astronauten-Training nicht ganz ungefährlich ist ...
